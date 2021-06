President Kaljulaidi kõne võidupühal

Head kaitseliitlased, hea Eesti rahvas siin Paides ja kõigis kodudes!

Täna saame pärast sunnitud pausi taas tähistada võidupüha nagu kord ja kohus – Paide keskväljakule on paraadiks kogunenud sajad kaitseliitlased, noorkotkad, kodutütred ja liitlassõdurid. Et rääkida meile meie kaitsetahtest ja kaitsevõimest. Ja sellest, et viiruskriis on vaibunud. Eesti inimesed saavad taas kokku tulla. Tähistada nii 102 aasta tagust võitu Landeswehri üle kui kõleda pandeemiatalve seljatamist.

Ent nagu kaitsevõimet tuleb kogu aeg ja järjekindlalt luua ja kaitsetahet kasvatada, ei lõpe ka meie võitlus viirusega. Me viiruskaitsevõime sõltub samuti me kaitsetahtest – kas suudame Eesti ühiskonna niimoodi ära vaktsineerida, et edaspidi ükski koolipäev ei jääks pidamata, ükski elu elamata? Ka selles lahingus on igaüks meist lahinguväljal sõdur – ise ennast kaitstes aitame kogu Eestit. Ka selles lahingus tuleb kaitsevõimet arvatavasti aasta-aastalt juurde luua – esimestele vaktsineerimisringidele peavad järgnema uued, et hoida me ühiskonna kaitsevõimet või luua seda uute ja muutunud tüvede vastu. Me veel ei tea, kuidas läheb, aga viirustega toimetulek on muutunud mõneks ajaks laiapindse riigikaitse kõige päevakajalisemaks osaks.

Võidutuled ei jäänud ka möödunud aastal süütamata ja üle Eesti laiali kandmata. Tule viisid Kadriorust kaasa iga maakonna parimad noored kotkad ja kotkajuhid. See oli ilus tseremoonia oludes, kus enamat ei võinud. Kuid nii nagu virtuaalõpe ei asenda täisväärtuslikku koolielu, ei saa miski täielikult asendada traditsioonilist võidupüha paraadi ning maakaitsepäevi kõigis maakondades.

Head eestlased,

meie riigikaitsemudel on maailmas üsna unikaalne. Kaitseliidu-sarnaseid vabatahtlikke riigikaitseorganisatsioone ning kohustuslikku ajateenistust leidub muidugi ka mujal. Kuid vähe on riike, kus praktiliselt kõik sõjaajaks ettenähtud üksused koosnevad reservväelastest ja kaitseliitlastest. Kus tavalistele kodanikele, mitte kutselistele kaitseväelastele, on usaldatud enamat kui üksikvõitleja ülesanded. Nende ülesanne on jagude ja rühmade juhtimine ja väga keeruliste relvasüsteemide kasutamine. Just lõpetas oma teenistuse ja arvati reservi esimene lend reservväelasi, kes raketisüsteemiga Spike (Spaik) viisid meie kaitseväe tankitõrjevõime täitsa uuele tasemele.

Kaitseliitlased harjutasid maikuus Nurmsis ja mujal Eestis koos liitlaste õhudessantväelaste ja erioperaatoritega. Nad ei paistnud meie liitlastele kuskilt otsast amatööridena. Nad ongi professionaalid, seda oma vabatahtlikus töös. Au neile!

Au teile – täna siin Paides rivis seisjad ja kümned tuhanded reservväelased kodudes –, teie kaitsetegi Eestit.