Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et võrreldes möödunud aastaga oli politseile seekordne jaaniaeg töisem, kuid õnneks möödusid pühad siiski tõsisemate vahejuhtumiteta. “Pühade ajal olime väljas täiendatud jõududega, et vajadusel ohuolukorras kiiresti sekkuda ja inimesi abistada. Samuti olime väljas maanteedel, et rahustada liiklust ja kontrollida autojuhtide kainust,” sõnas ta.