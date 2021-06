Ambla ja Aravete koolid otsivad 14 õpetajat

Viie õpetaja puudumine Ambla-Aravete Koolis ja üheksa õpetaja puudumine Aravete Keskkoolis on Järva Teatajale teadaolevalt formaalsuse täitmine. Osa õpetajatest, kellel puudub tööle asumise hetkel vastavasisuline lisakoolitus, palgatakse tähtajalise lepinguga pikkusega üks aasta. Igal aastal on koolil kohustus korraldada uus konkurss vastavale ametikohale, kuni õpetaja haridus on nõutud tasemel.