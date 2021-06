6. juulil mängib Türi kultuurikeskus tšello ja klaveri taktis

Türi kultuurikeskus on Eesti interpreetide seas üks hinnatumaid kammermuusika kontsertide kohti, kuna seal saalis on suurepärane akustika ning hea klaver. Interpreetide Liidu kontserdite korraldaja Kaisa Lõhmuse sõnul on neil Türi kultuurikeskusega väga meeldiv koostöö olnud. "Kord hooajal püüame ikka mõne kontserdiga Türile jõuda. Sel aastal pole elavate muusikasündmuste külastamise ja kontsertide andmise võimalusi just liiga palju olnud aga meil on hea meel, et sel suvel vahva kontserdiga Türile siiski jõuame," ütles Lõhmus.