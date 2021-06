Wildin´Estonia turundusjuht Johanna Tuisk ütles, et senised Ervita peod on läinud hästi ning nüüd on järg jõudnud popi ja noortepärase esinejani Villemdrillem. "Oleme peoks hästi valmistunud ja tahame külalistele pakkuda meeldejäävat õhtut hea muusika maitsvate roogade ja eriliste kokteilide ja shotidega," lausus ta.