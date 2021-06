Aravete postipunkt kolib ajutiselt Paidesse

Aravete Lilletoa ettevõtja Aive Kukk läheb 1. juulist puhkama ning naaseb alles 31. juulil. See tähendab tema sõnul, et suletuks jääb ka seal samas asuv Aravete postipunkt.

See ei tähenda, et Aravete ja selle piirkonna elanikud oleks pakkide tellimisest kuuks ajaks ära lõigatud. Tegelikult on Aravetel juba poolteist aastat pakiautomaat, kustkaudu toimub põhiline pakiliiklus. Aga mõned inimesed saadavad ja tellivad pakke veel ka postipunktide kaudu ja just nende pakkide kättesaamine kuuks ajaks Aravetel peatubki.