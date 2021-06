Maasikapõldudel käib kibekiire korjamine

Praegu on maasikad supervormis. FOTO: Tõnis Ohu/Facebook

Järvamaa maasikakasvatajad kutsuvad lahkesti inimesi oma põldudele punapõsiseid marju korjama, sest just nüüd ja praegu on kõige parem maasikate korjamise aeg. Mari on küps, kuiv ja magus.