Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu ütles jaanipühade eel, et pööravad sõidukijuhtide kainuskontrollile puhumisreididega erilist tähtsus. Kuna paljudel oli jaanipäeva ja nädalavahetusel vahele jääv päev töölt vaba, jätkusid kontrollid ka reedel. "Politseile on oluline olla nähtav ja teha arvukalt kontrolle, et kellelgi ei tuleks mõttessegi napsise peaga rooli istuda," sõnas ta.