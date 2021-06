Omniva süsteemides esineb täna öösel häireid

Mõjutatud võivad olla nii pakiautomaatide, e-teeninduse, minu.omniva keskkonna kui ka Omniva veebilehe töö, teatas Omniva. Hooldustööd on planeeritud kestma vahemikus kell 22.00 kuni 02.00. Maksimaalne katkestuse pikkus on kuni kaks tundi.

Plaanilised hooldustööd on ettevõtte teatel vajalikud, et pakkuda klientidele jätkuvalt turvalist teenust. Kuigi töid tehakse ajal, mil see ettevõtte hinnangul kliente võimalikult vähe häirib, võib teenusekasutajate jaoks siiski esineda tõrkeid ja lühiajalisi katkestusi.