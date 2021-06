Albu mõisas näeb "Kuuvaikuse e-rootikat"

Kunstisuve üks eestvedajaid Aune Suve-Kütt ütles, et tänasest on mõis taas suvekülastajatele avatud. 21. korda toimuv kunstisuvi esitleb Albu kandi juurtega kunstniku, Tõnu Talve loomingut, mis on koondunud pealkirja alla „Kuuvaikuse e-rootika”.