India ja Eesti kultuuri põimumisest sündinud helikandjat esitletakse Esna galeriis

Kultuurivahendaja Aija Sakova selgitas, et „Näha nägemata“ ühendab endas Põhja-India ja Eesti muusikakultuuri, kuna põimib Euroopa ja India instrumente Põhja-India klassikalise muusika ülesehituse ning eksperimentaalse elektroonilise muusika hüpnootiliste maastikega.

„Näha nägemata“ esitluskontsert on ühtlasi Leho Rubise näituse „Teadvus – tajude allikas“ pidulik lõputakt. Näitus on pühendatud inimese teadvusseisundite uurimisele ja kujutamisele. "Mööduvate emotsioonideta ja liikumatult seisvad figuurid jätkavad India budistliku kunsti võtet taandada väline dünaamika miinimumini, et selliselt luua ruumi teadvuseseisunditesse süvenemiseks.