Koigi kultuuriseltsil tuleb tihe suvi

Ene Puhmaste ütles, et liikmeid (lastega kokku) on seltsil ligi 60. On ka lihtsalt kiibitsejaid. Kõige värskem liige Astrid Koppel sai seltsi vastu võetud samal peoõhtul. „Meeldiv seltskond – miks mitte. Mu teinepool Olev on seltsi liige ja lööb kaasa ka näiteringis, Enet tean ma ka 30 aastat," põhjendas Astrid seltsiga liitumist. Ene pakkus, et üritustele on piletimüüjat vaja ja tassida on ka alati vaja. Aga kui Astrid teatas, et tunneb arvuteid ja oskab ka õmmelda, pani see Ene rõõmust hõiskama – kostüüme on näiteringile alati vaja.