Kindlustuse esindaja tõi välja mõned kasulikud soovitused turvaliseks rattasõiduks.

Enne sõidu alustamist veendu, et jalgratas on töökorras – kummid täis, pidurid ja signaalkell töötavad. Rattal peavad kindlasti olema helkurid ning pimedal ajal ka tuled – ees valge, taga punane. Ole teistele liiklejatele nähtav. Pane selga kas erksamad riided või kanna helkurit.

Rattaga sõites kanna kindlasti kiivrit. Veendu, et see oleks õigesti peas, sest valesti paigaldatud kiiver ei pruugi õnnetuse korral sind kaitsta. Kui kulmude ja kiivri vahele jääb umbes kahe näpu vahe ruumi, siis on hästi. Kinnita kiiver korralikult. Kiivri rihma ja lõua vahele peaks mahtuma 1-2 näppu.

Jalgratas peab vastama lapse pikkusele. Sadul tuleb sättida täpselt nii kõrgeks, et laps puudutab sellel istudes päkkadega maad ning ta saab jalgadega tõugates edasi liikuda. Juhtraua kõrgus ja kaugus peab olema tasakaalustatud vastavalt lapse ülakeha ja käte pikkusele, et seda oleks lihtne hoida ja see ei puutuks pööramisel vastu jalga. Lapse käed ei tohiks olla pulksirged, vaid veidi küünarnukist kõverdatud. Juhtraua kõrgus peab tagama mugava seljaasendi.

Rattasõitu on soovitav õpetada nelja- kuni kuueaastastele lapsele, kes suudab hoida tasakaalu ja kelle koordinatsioon on ratta selga istumiseks valmis. Kui tunned, et sinu laps suudab tasakaalu hoida, eemalda abirattad esimesel võimalusel, et need sõitu segama ei hakkaks.

Rattasõitu tuleks õpetada tasasel teel, kus laps saab rahulikult keskenduda. Lapsel tuleks aidata tasakaalu leida sadulast või ülakehast kinni hoides, kuid kindlasti tuleb lasta tal ise juhtida. Mingil juhul ei tohiks vanem lenkstangist kinni hoida. Kui lapsel ei ole tuju rattasõitu õppida, siis ära survesta teda. Ole rahulik, leplik ning kui täna ei õnnestu, proovige mõnel teisel päeval uuesti.

Kui laps hoiab ratta seljas juba kindalt tasakaalu, õppige sõitma otse, pöörama, pidurdama, läbima tee ebatasasusi, mööduma takistustest jne. Väga oluline on õpetada takistusest möödumist ja kurvisõitu. Selleks võib moodustada näiteks puuokstest või kividest slaalomiraja, kus sõiduosavust harjutada. Õpeta lapsele ka seda, et järsul vasakpöördel peaks vasak pedaal olema üleval, pöörates paremale on üleval parem pedaal. Nii jaotub raskustelg paremini, laps säilitab tasakaalu ning ei takerdu pinnasesse.