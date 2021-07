Juuli esimesel nädalavahetusel tuleb rongireisijatel kasutada ka busse

„Liiva jaam suletakse rongiliiklusele 2. juuli hilisõhtust kuni 5. juuli varahommikuni. See tähendab, et juulikuu esimesel reedel saavad rongid sõita veel tavapäraselt, ent laupäeval ja pühapäeval see võimalik ei ole, mistõttu tuleb Tallinna-Kiisa lõik läbida asendusbussiga,“ täpsustas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.