Laia tänava rulapark sai ajalooks

Paide linnavalitsuse haldusspetsialist Mait Grigorjev ütles, et lammutustöid palgati tegema kohalik ettevõte, kelle esindaja sõnul oli puitkonstruktsiooniga pargi lammutuseks viimane aeg. "Kui algul oligi mõte, e ehk kannatab mõningaid plaate ja puit sealt taaskasutada, siis tööde käigus selgus, et materjal on oma aja igas mõttes ära elanud," rääkis ta.