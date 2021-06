Lishanna Ilves hüppas end Eesti kõigi aegade kolmandaks kaugushüppajaks

Lishanna Ilves tunnistas, et lõppenud võistlused olid tänu uuele isiklikule rekordile tema jaoks tõesti edukad. "Kahju on ainult sellest, et hoojooksuga sellised probleemid on," nentis ta. "Oleksin soovinud rohkem kui ühe katse kirja saada. Tehniliselt jäin suhteliselt rahule ja tundsin ka ise, et õhulend on suhteliselt pikk."