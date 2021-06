Vibulaskurid võistlesid Prantsusmaal

Noored on asjaosaliste sõnul tublid ja lasevad hästi, kuid märkisid "Eks napid kaotused jätavad mõrumaigu suhu küll, kuid konkurents on väga kõva ning eksimisruumi peaaegu, et polegi. Kõik see annab motivatsiooni juurde. Üldjoontes oli selle aasta viimane MK-etapp siiski edukas ning näitab, et kõva töö ning sihikindlusega on MM-il kõik võimalik."