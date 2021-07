Tõstjad said aasta esimese tiitlivõistluse peetud

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin ütles, et võistlusel oli kohal kaheksa tõsteklubi 46 noortõstjaga, neist 12 neidu.

Siiski nentis Ahti Uppin, et ega väga palju paremini võistlustel ei saanudki minna, sest koroonaajal suurem osa lapsi kui nad ei olnud just koondiste kandidaadid treenida ei saanud.

Järvamaale tuli kuus Tartumaa meistritiitlit. “Neil on lahtised meistrivõistlused, mida meil siin Järvamaal ei ole,” sõnas ta. “Lootustandvad noortõstjad Liisa Babak, Daniel Purk on veel kümneaastased, õpivad ühes klassis Albu põhikoolis. Kui see tandem koos püsib veel aastaid, siis loodan näha neist häid tõstjaid kasvamas.”