Kohvikute päev kahanes ühe kohviku võrra

Nüüd antakse teada, et kohvik SNIFF ja jäätis (Tolli 62 aadressil) erinevatel põhjustel siiski oma uksi ei ava. Küll aga on samal aadressil (Tolli 62) kell 15-19 avatud kohvik "Kella4klubi pesuköök".

SNIFF & jäätis (Tolli 62/ Türi Ühisgümnaasium)

Algul oli kõik väga pidulik. Kõik olid ennast ehtinud nii uhkelt kui vähegi võimalik ja kõigil oli natuke imelik tunne. Tervitati üksteist, tehti kummardusi ja öeldi: "Kui hea, et ei hakanud vihma sadama ja kui hea, et kott lõpuks siiski välja tuli." Muumimamma tõi välja kärutäie pannkooke ning kõik hakkasid plaksutama. Otsekohe kadus ülearune pidulikkus ja natukese aja pärast oli pidu täies hoos. Kogu org oli täis väikesi valgustatud laudu. Muumipapa aga veeretas piki aiateed lähemale suurt poolivaati. Kõik ruttasid oma klaasidega ligi ning muumipapa kallas need viimseni täis. Olgu need siis jooginõude kopsikud või kausid, teokarbid või lehetuutud. Aga siis toodi aeda mängutoos ja muumipapa ühendas selle külge vägeva valjuhääldi. Silmapilkselt täitus org tantsu, keksimise, trampimise, õõtsumise ja hõljumisega. Jäätisekohvikus on samasugune idüll nagu muumiorus. Pidu piinliku puhtuseta, vabas õhus, rõõmsate sõpradega.

Kohvikus on aukohal jäätis: maitsed, kõik omanäolised, lisaks veganjäätis. Samuti küpsetame ise vahvlid ja pannkoogid. Roheline eluviis käib meiega käsikäes, seega saab einestada jätkusuutlikuid valikuid kasutades.