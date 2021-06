Coop Pangaga liitunud 100 000. klient on Prelvex AS, kes tegeleb Järvamaal turba tootmisega. „Toodame aastas ligikaudu 380 000 kuupmeetrit turvast, millest enamiku ekspordime Euroopa Liitu ja araabia maadesse,“ lausus ettevõtte juhatuse liige Erik Ratnik.

Coop Pangaga alustas Prelvex koostööd seetõttu, et eelistab kodumaist panka ja Coop Pank ei küsi klientidelt arvelduskontol hoiustatud summadelt tasu. „Turba tootmine on hooajaline äri – kevadel peab ettevõttel olema piisav rahaline ressurss, et suvel turvast toota. Sügisel algab aga müügi ja realiseerimise periood ning ressursside kogumine uueks hooajaks. Hooajalise äri puhul on eriti oluline, et oma raha hoiustamise eest ei peaks pangale peale maksma,“ lausus Ratnik.