Karupere patseeris kaamera eest läbi

Selgus, et rajakaamerast patseeris mööda karumamma koos kolme noore pojaga. „Ise ma jahimees ei ole, kuid olen huvitatud erinevatest piltidest ja sel põhjusel on mul juba mitu aastat ka rajakaamera üleval,” selgitas ta. „Mullu oli karupilte kuus. Põdrapilte samuti kuus, jäneseid-rebaseid ei jõudnud kokku lugeda.”

Tänavu on pildisaagiks tulnud nii metssiga kui ka põder, kuid neljaliikumise karupere liikumist salvestas rajakaamera esmakordselt. Karupere näitas end mitme tunni vältel. „Hästi põnev oli nende liikumist vaadata,” sõnas ta. "See on hea ja varjuline koht, kus inimasustus on piisavalt kaugel- tegemist on loomade käiguteega."