Mullusel, 22. korda toimunud Kila-kola antiigilaadal oli inimeste piirarv seatud aga 1000ni, mis tähendas Seidla laada korraldava OÜ Tsunftijänes juhatuse liikme Mati Raali tähelepanekute mööda seda, et suurem osa kauplejad tulid laadapäeva varahommiku asemel kohale juba eelmise päeva õhtul.

Tänavu 1000list piirarvu kehtestatud ei ole ning Raal lootis, et kõik, kes soovivad, jõuavad ka laadale. "Kõik toimub ju vabas õhus ning nii nagu me juba ka eelmisel aastal tegime, siis müügiala on laiem ka tänavu," avaldas ta. "Nii pole müüjatel ega ostjatel liiga kitsas."