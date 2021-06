Ajakeskusel Wittenstein on kuldmuna käeulatuses

Ajakeskuse Wittenstein juhatuse esimees Ants Hiiemaa ei varjanud rahulolu, et finaali pääseti kõige konkurentsitihedamas kategoorias ehk ürituse võisündmuse kommunikatsioonis, kus finaalis on vastasteks sellised tuntud ettevõtmised nagu Simple Sesssion 20, The Global Hack, Pardiralli 2020, Maailmakoristuspäev ja kokkade võislus Bocuse d` Or Europe.

"Wittensteini tugevus ja edu saladus on eelkõige see, et 2020. aasta üritusel jõuti kõigest 2000 eurose eelarvega veerand miljoni inimeseni. See on tulemus, mida vähesed konkursil osalevad ettevõtted on suutnud," rääkis Hiiemaa.