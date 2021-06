Laia tänava rulapark muutus ajalooks

Paide linnavalitsuse haldus­spetsialist Mait Grigorjev ütles, et lammutustöid palgati tegema kohalik ettevõte, kelle esindaja hinnangul oli viimane aeg puitkonstruktsiooniga park lammutada. «Kui algul oligi mõte, et ehk kannatab mõningaid plaate ja puitu taaskasutada, siis tööde käigus selgus, et materjal on oma aja igas mõttes ära elanud,» lausus ta.