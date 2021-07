Uskumatu tagasitulek: Paide linnameeskond jäi 0:3 kaotusseisu, kuid võttis mängust lõpuks viigipunkti

Kui avapoolajal tundus, et mäng on juba just kui tehtud- 29. ja 31. minutil jäi Paide Flora kiiretest väravatest 0:2 kaotusseisu, ning ega 66. minuti Flora kolmas värav suurt lootust enam ei andnud, siis mängu viimase üheksa minutiga tegi Paide uskumatu comebacki, tulles välja 0:3 kaotussesisust.