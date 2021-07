Kui eelmisel aastal raputas pakiveoteenuste turgu tugevalt koroonapandeemia ning aastaga toimunud muutused olid väga suured, siis sel aastal on turu tervikpilt sarnane eelmisele aastale, kommenteeris Kantar Emori uuringuekspert Kersten Jõgi. Selgelt eelistatuim pakisaamise viis on jätkuvalt pakiautomaat, mida on kuue kuu jooksul kasutanud 86% elanikest. Aastaga on pakisaajate osakaal kolme protsendipunkti võrra kasvanud. Ligi pooled elanikest on paki saamisel kasutanud kullerteenust ning umbes kolmandik on selle kätte saanud postkontorist.

Kindel turu liider on Omniva pakiautomaat, mida on kuue kuu jooksul kasutanud 78% pakisaajatest. Omniva omab täna 38% pakiveoteenuste turust. Kersten Jõgi sõnul eristub Omniva turul kõige laiema pakiautomaatide võrgustikuga ning on maineliider ka autoga lihtsasti ligipääsetavuse ning teekonna jälgimise võimaluse poolest. „Koroonapandeemiast tingitult on automaadi asukoha võtmes muutunud olulisemaks just paiknemine kodu lähedal ning õues/välitingimustes, et tagada ohutus tervisele, need on aidanud Omnival ka tugevat positsiooni säilitada,“ lisas Jõgi.