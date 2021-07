Discgolfi seeriavõistluse etapp viis Järva-Jaani

Mõnusalt suviselt sooja ilmaga mängis eliit klassis suurepärase tulemusega välja Mauri Villmann, kes lõpetas mängu tulemusega -12. See tulemus on ühtlasi praeguse raja läbi aegade kolmas tulemus. Teine koht kuulus tulemusega -11 Riho Rogovile ja kolmanda koha napsas Tarmo Vilipõllu eest omale Asko Krais tulemusega -10. Peale neljandat etappi juhib samas võistlusklassis 334 punktiga Asko Krais, teisel kohal on 318 punkriga Jüri Karus ning ühe punktiga, 317 punkti, on kolmandaks jäätud Heiki Siider.

Järgmine seeriavõistluse etapp toimub juba 14. juulil, kuid avatud registreerimine näitas, et võistlus on väljamüüdud ja juba on tekkinud ka ootejärjekord. Korraldajad püüavad nuputada võimaluse, et kõik soovijad saaksid Väätsa rajal võistelda. Selge on see, et väikses kohas on lisakorvide paigutamine väga keeruline, kuid lubatakse, et antakse endast parim, et lahendus välja mõelda. Seni saavad discgolfarid oma parima anda omavalitsuste heaks 10. juulil Kuutsemäel, kus võistlemas on Eestimaa omavalitsused.