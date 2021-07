Kahel Järva valla järvel saab edaspidi mugavalt kalastada

17. mail algasid ehitustööd Väinjärve ja Järva-Jaani järve ääres, mille tulemina on tänaseks valminud kalastajatele mõeldud alad.

Eesmärk sellistel aladel on see, et kalamehed saaksid järvedele kalastamiseks parema ligipääsu ja tuua sinna ka oma väikepaate. Ehitustööde käigus rajati alad, kust saab väikepaadid vette lasta ning edukalt ka paadikäruga manööverdada.