Väravavaht Mait Toom enam linnameeskonnas ei jätka

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams: „Meie nägemus edasise koostöö osas oli erinev ja otsustasime üheskoos, et parem oleks vastastikusel kokkuleppel leping lõpetada. Maidul oli väga suur roll klubi tõusmisel tippkonkurentsi – koos jõudsime esmakordselt meistrivõistluste medalivõiduni ja eurosarja.“

Mait Toom: „Iga jalgpallurileping lõpeb kunagi. See pole katastroof ega draama vaid tavaline elu osa. Erinevate nägemuste tõttu sai üheskoos otsustatud, et minu ja klubi teed lähevad lahku. Tahan tänada meeskonda, klubi ja fänne kogu selle aja eest, mil ma olin Paide mängija. Üheskoos suutsime saavutada palju ägedaid võite. Ühist perioodi Paidega jään meenutama alati hea tundega. Soovin edu kogu klubile! Oli äge aeg!“