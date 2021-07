Kui terve inimene võib ringi sõites ja kõhu tühjenedes haarata omale sobiva burgeri või hot dogi igast tanklast, siis tsöliaakiat põdeval inimesel, kelle ainus meditsiinilise diagnoosi ravi on gluteenivaba dieet, seda luksust siiani ei olnud.

Ühise eesmärgi nimel tegutsevate inimeste kokkusaamine aitas ellu kutsuda esimese gluteenivaba burgerit müüva tankla-poe. Eesti Tsöliaakia Selts (ETS) on tegutsenud 25 aastat selle nimel, et meie tootjad ja toitlustajad suhtuksid teadlikult gluteenivaba toiduvaliku parendamisse ning mõistaksid, et tegemist on teatud rühma inimeste jaoks ainsa raviga nende haigusega elamisel. Tänud seltsi gluteenivaba toitlustuse koolitustele on teadlike ettevõtjate ring üha laienenud ning olukord paraneb aasta-aastalt.

Paiaristi Alexela tegevjuht Ketlin Lohu on isiklikust vajadusest lähtuvalt võtnud eesmärgiks aidata ka teisi endasugused ja olla teerajaja: “Olen alatest hetkest, kui asusin Paiaristi Alexela tankla tegevjuhi kohale 2019. aasta maist, võidelnud ja otsinud lahendusi, et meie tankla-pood oleks just see koht, kuhu on oodatud inimesed, kes peavad tervislikel põhjustel teisiti toituma. Olen ise olnud aastast 2012 pidevalt keerulises olukorras just gluteeni- ja laktoosivabade toiduvalikute osas tankla-poodides üle eesti. Ja sellest tulenevalt unistasin ja soovisin, et just meie Paiaristi Alexela tankla oleks teerajajaks ja arvestaks ka toidutalumatustega võitlema pidavate inimestega.”

Ketlin mõistis ka tootearenduse protsessis, et vajab just teadmiste alast tuge, et olla kindel gluteenivaba burgeri kvaliteedis ja puhtuses. Selleks pöördus ta ETS-i poole sooviga saada oma meeskonnale koolitus. Seltsi koolitaja Sigrit Keerd käis neid juunis koolitamas ning jagab koolitusel osalenute kohta vaid kiidusõnu: “Paiaristi Alexela personal oli väga huvitatud tsöliaakia ja gluteenivaba toidu valmistamise teemast. Töötajad tulid ise koolituse käigus välja lahendustega kuidas veelgi turvalisemalt nende tingimustes gluteenivaba burgerit valmistada. Rõõm oli näha ka tanklas eraldi riiulit vaid gluteenivabadele toodetele.”

Gluteenivaba burger ei oleks saanud sündida, kui poleks olnud kolmandatki hingega asja kallal tegutsevat naist, Kersti Hendriksoni, gluteenivabatoit.ee veebipoe omanikku ja gluteenivabade toodete maaletoojat. Ka teda on kannustanud isiklik vajadus ning soov valdkonda arendada: ”Minu hinnangul on hetkel Eestis väga ebaõiglaselt suur inimgrupp ilma valmistoiduta. Tavadieedil olevad inimesed võtavad iseenesestmõistetavana, et saavad ükskõik millisesse tanklasse sisse astuda ja tellida endale sooja toidu. Gluteenivabal dieedil olevatel inimestel senimaani sellist "luksust" ei olnud. Olen südamest tänulik, et Alexela on teerajaja ja astub sirge seljaga sammu tuleviku poole. Sellest peab saama uus normaalsus, et ka gluteeni vältiv inimene saab ringi reisides sooja kõhutäie, mis on oma koostiselt ja ka valmistamise järgselt gluteenivaba. Loodan südamest, et see töövõit on alles algus ja mõne aasta pärast leiab rahuldava gluteenivaba toidu valiku nii hotellidest, restoranidest, kioskitest kui ka tanklatest üle Eesti.”

“Kõik on oodatud meie tankla-poodi külastama ja kindlasti jätkame samade põhimõtete ja eesmärkidega, et täita nende inimeste unistused ja ühel päeval oleks see iseenesest mõistetav, et arvestatakse kõikides toitlustuskohtades just selle grupi inimestega.” sõnas Ketlin.