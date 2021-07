„Kui jaaninädalal oli inimeste soov end vaktsineerimisele kirja panemisel väiksem, siis nüüd on oodatult taas inimeste aktiivsus hakanud suurenema,“ kommenteeris COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer. „Kes veel vaktsineerima pole jõudnud, siis praegu on selleks parim aeg ja jõuab enne sügist vaktsineerimiskuuri lõpetada. See on kõige lihtsam ja tõhusam viis kaitsta ennast ja oma lähedasi kolmanda koroonalaine eest.“

Vaktsineerimiseks saab aja broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee, riigi infotelefonil 1247 või raviasutuse registratuuris. Vaktsineerimine on tasuta ning see on võimalik alates vanusest 12 eluaastat.

Vabu aegu on tänahommikuse seisuga kõige enam saada Harjumaal (üle 2000), kus AS Fertilitas teeb esimesi doose Sõle spordikeskuse vaktsineerimiskeskuses ja Tallinna Eriarstikeskus Lasnamäe polikliinikus, samuti on end võimalik vaktsineerima registreerida Qvalitas arstikeskusesse ja Kehra tervisekeskusesse. Harjumaal on saadaval Pfizeri, Moderna ja Jansseni vaktsiinid.

Hiiumaal on hetkel esimeseks doosiks saada 13 vaba aega (Janssen), Ida-Virumaal 591 aega (Pfizer, Moderna, Janssen), Jõgevamaal 14 (Pfizer, Janssen), Järvamaal 50 (Pfizer, Janssen), Läänemaal 103 (Pfizer, Janssen), Lääne-Virumaal 304 (Pfizer, Moderna), Põlvamaal 168 (Pfizer) Pärnumaal 1657 (Pfizer), Raplamaal 12 (Pfizer), Saaremaal 72 (Moderna, Janssen), Tartumaal 235 (Pfizer), Valgamaal 64 (Pfizer, Janssen), Viljandimaal 35 (Janssen) ja Võrumaal 146 (Pfizer).

„Kui kusagil on hetkel väljas vaid mõnikümmend vaba aega, siis see ei tähenda, et neid ei tuleks juurde. Uusi aegu ja ka uusi vaktsineerimise asukohti avavad tervishoiuasutused jooksvalt ning nendes piirkondades, kus hetkel alla 18-aastastele sobivale Pfizeri vaktsiinile aega panna võimalik ei ole, see võimalus korraldatakse,“ ütles Seer. „Täiskasvanutele sobivad esimeseks doosiks hästi kõik kolm hetkel selleks Eestis pakutavat vaktsiini.“

Uuringud näitavad, et kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad tõhusalt ka uue ja agressiivsema delta viirusetüve vastu, kuid vaid siis, kui vaktsineerimiskuur on lõpetatud – Jansseni puhul kaks nädalat pärast ainust doosi, Pfizeri puhul üks nädal pärast teist doosi, Moderna (uue nimega Spikevax) ja Astra Zeneca puhul kaks nädalat pärast teist doosi. Modernal on kahe doosi vaheline aeg 4 nädalat, Pfizeril 6 nädalat ja Astra Zenecal 12 nädalat.

Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Samuti kehtib vähemalt ühe aasta ELi vaktsineerimise digitõend, mis võimaldab lihtsamalt reisida ja ilma testimata ka Eestis paljude ürituste külastamist.