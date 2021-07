Kui veel nädala eest leidus uuringutulemusi kajastaval kaardil üks tumepunasega märgitud asula, mis viitas reovee väga suurele viirusesisaldusele, siis äsja lõppenud uuringuetapi tulemuste kaart on värvunud pea ühtlaselt roheliseks ja kollaseks. See näitab, et koroonaviirusekogus reovees on valdavalt vähene või mõõdukas.