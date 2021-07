Sel aastal on ruumieksperimendi alal kõigile avatud: välikontori, lesila, raamatukogu, kohvikuala, näituste nurga, varjualused ning mänguväljakud sportimiseks koos inventari laenutusega.

Kahe kuu vältel toimuvad ruumieksperimendi raames nii töötoad kui kontserdid. Kogu programmi sisu on külastajatele nautimiseks tasuta.

Paide ruumieksperimendi eesmärgiks on kujundada südalinn ümber heaks avalikuks ruumiks. Kaheks kuuks suunatakse tavapärane auto- ja bussiliiklus ümber, et luua mõnus suvine puhkepaik nii linnarahvale kui külalisele. 2021. aastal on linn ümber kujundatud 3. juulist 31. augustini.