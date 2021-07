Isamaa Paide osakonna esimees Mihhail Feštšin ütles, et Isamaa on viimased 20 aastat Paide kohalikel valimistel esindanud oma erakonna väärtuseid ja teeb seda ka sel korral. “20. juunil toimunud suurkogul toodi välja erakond Isamaa põhiväärtused, me hindame traditsioone, väärtustame rahvuslust ja inimest selle keskel. Neid väärtusi tahab ka isamaa nimekiri kohalikel valimistel kanda,” ütleb ta pressiteate vahendusel. “Tuleme valimistel välja tugevama ja isamaalisema nimekirjaga, kus teineteist täiendavad noorus ja kogemuslikkus. Täname Priitu tehtud töö eest ja soovime talle edu edaspidiseks.”