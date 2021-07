Võistluse toimumispaigaks valiti Järva-Jaani vanatehnika varjupaik, kus põnevate kutsemeisterlikkuse ülesannete lahendamise kõrvale oli võimalik uudistada rikkalikku väljapanekut nostalgilisest vanatehnikast. Sel aastal oli võistluse sisu ettevalmistamisel kesksel kohal tahvelarvutite kasutamine – looduse säästmiseks liikus ülesannete täitmiseks vajalik info just tehnika abil. Paljud punktid olid üles ehitatud selliselt, et ülesande selgitamiseks ja läbiviimiseks polnud vaja eraldi inimest, vaid punktis toimuva tegevuse juhised ilmusid tahvelarvutisse läbi QR-koodi.

Üldjoontes on kutsemeistrite väljaselgitamise eesmärk:

Ohutusjärelevalve kutsemeistri selgitamise traditsiooni algatajaks on Lääne päästekeskus, kes alustas oma keskuse siseselt kutsemeistrite selgitamist 2015. aastal. Esimene üleriigiline kutsemeisterlikkuse alane mõõduvõtmine ohutusjärelevalve ametnike seas toimus 2017. aastal Järveveere Puhkekeskuses. Tänaseks on ohutusjärelevalve kutsemeisterlikkuse võistlusest kujunenud iga-aastane sündmus, mis on üha kindlamalt leidmas kohta ohutusjärelevalve valdkonna traditsioonide seas.