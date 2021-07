Vastavalt teise samba kogumisperioodi pikkusele on kogumise katkestajatel selle aja eest 20 protsenti väiksemad ka pensioniõigused esimeses sambas, kuna osa nende eest tasutud sotsiaalmaksust läks teise sambasse. See tähendab, et teisest sambast lahkunud inimese pension esimesest sambast on väiksem kui inimesel, kes pole kunagi teise sambaga liitunud.