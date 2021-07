Kõige suurem puudujääk on logopeedidest ja eripedagoogidest, hooldajatest, kokadest, samuti keevitajatest ja puidutisleritest. Töötajate puudujääk on ka tootmises/ tööstuses, klienditeeninduses/toitlustuses, põllumajanduses, meditsiinivaldkonnas (sh ka hooldustöötajad), haridus- ning ka transpordivaldkonnas.

Töötajate puudujääk on tihti tingitud sellest, et tööotsijatele ei sobi pikad tööpäevad, vahetustega töö või pakutav töötasu on madal (nt hooldustöötajad, klienditeenindajad). Nii mõnigi valdkond (nt tööstus/tootmine) ei ole noorte seas populaarne või puudub vastav kvalifikatsioon, mistõttu on tööandjal keeruline uusi töötajaid leida. Paljude töökohtade puhul on probleemiks tööle pääsemine – maainimestel, kellel puudub isikliku auto kasutamise võimalus, on sageli võimatu kaugemale tööle saada, kuna ühistransport vajalikel kellaaegadel puudub. Samuti värskelt töö kaotanud inimesed ei pruugi olla motiveeritud kohe tegevusvaldkonda vahetama ning kõigepealt otsivad oma ettevalmistusele või varasemale töökogemusele vastavat tööd.