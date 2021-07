Video edastas Järva Teatajale riigikogu liige Kalle Grünthal, kes oli seda meelt, et selliselt ühel ehitusplatsil asjad käia küll ei tohiks. Samuti nörritas rahvasaadikut asjaolu, et nähtust polnud nädalavahetusel justkui kellelegi teadagi anda.

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel kinnitas esmaspäeval, et nad on juhtumiga kursis ning tööinspektorid on teel sündmuspaigale. "Info selle juhtumi kohta oli meile tulnud juba varem," lisas ta.