Saagikindlustus: PRIA taotlus nüüd aastaringne

Sageli jääb aga riigi poolt pakutud kindlustustoetus kasutamata, sest ei leita sobivaid kindlustusandjaid. IIZI on loonud kiire võimaluse PRIA nõuetele vastava pakkumise koostamiseks, mida on nüüdsest võimalik esitada aastaringselt. Nõu annab IIZI kindlustusmaakler Karin Sarap-Laitala.

Statistikaameti andmetel oli Eestis 2020. aastal ainuüksi teraviljakasvupinda 370 120 hektarit, mis on ka aasta-aastalt kasvutrendis olnud. Põllumeeste sõnul on aga ilm muutunud aastatega üha äärmuslikumaks ja oodatud tavapärase suve asemel kimbutavad nende saaki nii põud kui üleujutused. Sageli rikub koristuse ära vahepealne vihmaperiood, mil vihma kallab mitmeid päevi ning kombainid upuvad põldu. Eesti ilm on heitlik ning paraku on sageli ohus tuhandeid hektareid põllumaid. Mõni ehk lähtub strateegiast ning kompenseerib kehvade aastate kahjumit hea aastaga, kuid selline praktika ei ole kindlasti jätkusuutlik. Ühest küljest seisame silmitsi üha sagedamini mitme järjestikuse kehva aastaga ja teisest küljest võib see rahaliselt kahjumlikum olla kui kindlustamine.

Selge on see, et iga kindlustunne maksab ning põllumehe peamine huvi seisneb kindlustusmakses ja selles, mida täpsemalt pakutakse. „Konkreetset kindlustusmakset on keeruline öelda, sest see sõltub mahtudest ja individuaalsest pakkumisest,“ kommenteerib Sarap-Laitala. Põllumehe omavastutuseks jääb üldiselt protsent kindlustussummast, PRIA nõutav omavastutus on 20% kindlustussummast.