Vanavarahuvilised kogunesid Seidla laadale

Tänavu üritusele osavõtjate piirarvu kehtestatud polnud ja laata korraldava OÜ Tsunftijänes juhatuse liige Mati Raal lootis ettevõtmise eel, et kõik, kes soovivad, jõuavad kohale. «Kõik toimub ju vabas õhus ja nii nagu me juba eelmisel aastal tegime, siis müügiala on laiem ka tänavu, nii pole müüjatel ega ostjatel liiga kitsas,» lausus ta.