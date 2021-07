Seni ainus presidendikandidaat on Henn Põlluaas, kelle koduerakonna EKRE juht Martin Helme on öelnud, et nendegi lootused on valimiskogul. Mis siis õigupoolest juhtub, kui nagu lõviosa seniste valimiste puhul, luhtub presidendi valimine ka augusti lõpus riigikogus?