«Nii mõnus! Olen armunud sellesse kohta ja usun, et ka teised tahavad siia tulla,» ütleb ta.

Ojaste lisab, et ilmselgelt on 600 ruutmeetrit hooneid talle lastega elamiseks liiga suur majapidamine. «Aasta otsa nuputasin, kuidas oma talu teistele näidata või siin midagi väljapoole avatut teha, kuni tegin mittetulundusühingu Uue-Kulli Loomekoda. Otsustasin, et koja tegevused võiksid olla seotud kunstiga,» selgitab ta.