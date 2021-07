Ahistav jälitamine: Enam kui 4000 kõnet ja 2400 sõnumit tõid vanglakaristuse

Süüdistuse kohaselt on mees otsinud korduvalt, järjepidevalt ja pikka aega kannatanuga tema tahte vastaselt kontakti. Ta on ajavahemikul mullu juunist kuni tänavu jaanuari lõpuni helistanud teise inimese mobiiltelefonile rohkem kui 4000 korral, kasutades selleks erinevaid telefoninumbreid. Samuti on mees kannatanule ülaltoodud ajavahemikul saatnud üle 2400 SMS-sõnumi, mis on oma sisult ropud, ähvardavad ja solvavad.