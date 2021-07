Kogu tehnikapark uuenes

Pikad sõidud, aga nüüd endal ka autojuhiluba

Soovi jäädagi poodiumikohtadele

Tuntud salm ütleb, et kõik on uus septembrikuus. Või kas ikka on? Paide motoneiule Selyn Kazakovale oli kõik uus juba kevadel ja alanud võistlushooajal tuleb uue kiirusega lihtsalt harjuda.

Eesnimi: Selyn.

Perekonnanimi: Kazakova.

Vanus: 16. Juuli lõpus viskab ette 17.

Sellega on kõik selge. Maakonnalehtede parima spordiloo kangelanna pole aastaga ei nime ega spordiala vahetanud. Vanust on küll juurde tulnud, kuid ta tegeleb endiselt motospordiga, sõidab nii supermotot kui ka ringrada.

Supermoto on ette­valmistus ringrajaks

Selyn täpsustas, et põhisuund on ikka ringrada. Supermoto on pigem kõrvalala, võimalus arendada tsiklitunnetust ja panna ennast füüsiliselt proovile.

Nüüd muudatustest, sest peaaegu kõik muu on eelmise kevadega võrreldes teine. Toonane Paide Hammerbecki põhikool on vahetunud Paide gümnaasiumi vastu. Järvamaa kutsehariduskeskuse Paide õppekompleksis on ühele poole saanud kümnes klass. Sügisel ootab ees kolimine vastvalmivasse Posti tänava koolimajja Vallimäe veerul.

Selyn Kazakova FOTO: Dmitri Kotjuh

Kas Selyn, kellega Paide Vallimäel kohtusime ja kauguses kihavat ehitustandrit uudistasime, seda ootab? Ootab küll! Sai ta ju viimasel õppeaastal füüsiliselt koolis kohapeal käia ainult sügisel ja natukene ka kevadel.

Nüüd aga muutustest. Selyni isa Sergei Kazakov selgitas, et nii kui talvehooaeg läbi oli, õnnestus neil toetajate abiga saada suure raamiga uus võimas supermototsikkel Husqvarna FS450.

Nagu nimigi ütleb, siis kasv mootori kubatuuris on vana, 150se Hondaga võrreldes kolmekordne. Seega on Selyni praegune võistlusvahend samasugune, millega täismehedki sõidavad.

Et kohe tuli minna Venemaale, jäi tsikkel Eestis järele proovimata. Küll tegi Selyn seda kolme nädala jooksul idanaabrite juures motolaagris. Kusjuures sedavõrd tõsiselt, et Eestisse tagasi tulid nad mitte ainult suurema sõidukogemuse, vaid ka treening- ja toitumiskavaga.

Uus võistlusvahend on Selyn Kazakoval ka ringrajal, kus KTMi vahetas välja Yamaha R3. «Päris õige võidusõiduratas,» ütles isa Sergei Kazakov.

Teisisõnu on Selynil uus kogu tehnikapark. «Supermototsik­liga kulus esmalt kolm päeva, et saada kurvides põlv maha,» selgitas Selyn. «Ülejäänud aeg läks sellele, et gaasitunnetus selgeks saada. Vana Hondaga oli nii, et kurvist välja tulles võisid panna gaasi põhja ja esiratas ei tõusnud, kuid Husqvarnaga nii uljalt sõita ei saa.»

Venemaa laager aitaski ring­rajasõiduks mõeldud Yamahaga kiiremini kohaneda. «Ringraja­tsiklil ei ole gaasitunnetus niivõrd järsk kui supermototsiklil. Husqvarnaga võrreldes on Yamahaga sõita kuidagi leebem,» selgitas Selyn.

Asjasse tõi selgust Sergei Kazakov, kes ütles, et kui Yamahal on 50, siis Husqvarnal 63 hobujõudu. Sealt see vahe tuleb. «Husqvarnaga sõites peab väga palju tööd tegema, kuid sealt Yamahale istudes tundub too kui jalgratas. Tegelikult muidugi nii ei ole,» lausus ta.

Kodune jõusaal aitas hädast välja

Tänavuse hooaja eesmärkideks on Paides elav motoperekond seadnud konkurentsivõimelise esituse, mis loodetavasti toob endaga kaasa ka poodiumikohad. Saladuskatte all olgu öeldud, et on juba toonudki.

Jäi ju eelmise aasta Eesti ring­raja-meistrivõistluste viimasel etapil kolmandast kohast puudu kõigest 0,07 sekundit.

Aasta kokkuvõttes läks aga nii, et Vihurmoto klubi juhi ja treeneri Marko Rohtlaane hinnangul tegigi klassis Supersport 300 kõige tugevama arengu­hüppe just Selyn Kazakova. «Poistel on põhjust hirmu tunda,» sõnas ta toona.

See kõik kehtib ka praegu.

Paide motoneiu Selyn Kazakova rõõmustab uue ringrajatsikli üle. FOTO: Erakogu

Et jõusaalid olid kinni, siis teisel koroona-aastal rassis Selyn üldfüüsilist trenni teha kodusesse garaaži ehitatud jõusaalis. Jõuharjutused kangiga ja füüsiline töö – kõike on tehtud tulevast võistlushooaega silmas pidades. «Eesmärk oli kasvatada sitkust ja vastupidavust,» ütles Selyn.

Kui kokku panna hea vorm ja kiire tsikkel, siis kas see toobki motospordis edu?

Võiks ju tuua. Võib-olla toobki. Nagu öeldud, tõigi.

Kõrgemate kohtade nimel võistlemiseks läheb Selyni meelest tarvis nii konkurentsivõimelist tehnikat ja tugevat füüsilist vormi kui ka julgust ja oskust võistlusolukorras hästi sõita.

Asi on ju iseenesest lihtne: pidurda enne kurvi võimalikult hilja ja läbi keerulised kohad võimalikult kiiresti. Niimoodi käib asi teoorias. Praktikas sõltub hea lõppkoht miljonist asjast.

Hooajavahelisel ajal on Selyn Kazakova teinud tööd ka vaimse poolega. «Kui võistlussõidu ajal läheb mõte uitama ja keskendumisvõime kipub kaduma, siis on vead kerged tekkima. Suurtel kiirustel pole aga ühtegi lihtsat viga,» põhjendas Sergei Kazakov.

«Sülitame nüüd üheskoos kolm korda üle õla ka!» soovitab ta.

Sülitame!

Et kiirused suurenevad, pakub kodurada Audrus endiselt Selynile proovikive. «Kergemaks ei ole midagi läinud,» sõnas ta.

Sergei Kazakov lisas, et enne uute tsiklite tulekut oli nende soov vanadest pisema raami ja väiksema võimsusega ratastest kogu võim välja pigistada. «Seda selleks, et Selyni sõiduosavus ja kurvide läbimise kiirus oleks sama nagu konkurentide kiiretel tsiklitel,» lausus ta. «Meistriks õpitakse ju ennekõike keerulistes oludes. Sirgetel oskab igaüks kiiresti sõita, mina ka.»

Kesk-Eesti kandist, rääkimata Järvamaast, ei tea Paides elav motopere endiselt nimetada ühtegi teist supermoto- ja ring­rajasõitjat.

Treening- ja võistlusradadel käimine on viimasel paaril aastal saanud nende elu lahutamatuks osaks. «Et ka tööl peab käima (Sergei Kazakov on Paide MEKis metallitööde müügiinsener – toim), siis üritame trennis käia vähemalt kolm korda nädalas, mõnikord ka neli,» selgitas ta. «Kui viitsimist on, siis ka nädalavahetustel.»

Pikad sõidud on argipäev

Vaheldumisi võtab Selyn ette kardi- ja ringrajad ning sõidab vastavalt supermoto- või ringrajatsikliga. Kodunt ära sõidavad nad võimalusel poolest päevast ja tagasi jõuavad õhtul. Rajad ju lähemale ei tule.

Ise nad ka radadele lähemale ei koli? Sergei Kazakov naerab selle küsimuse peale. «Me elame piisavalt hea koha peal. Kui välja arvata Aravete kardirada, mis asub väga lähedal, siis igale poole on ju sada kilomeetrit sõitmist,» põhjendas ta.

Tänavune ringrajahooaeg sai alguse juuni teises pooles Lätis Bikernieki ringrajal Eesti ja Balti meistrivõistlustega, kus oli stardis ka Selyn Kazakova. Eelmise aasta Eesti meistri Hugo-Brent Freimanni järel sõitis ta kvalifikatsioonis välja teise aja.

Sergei Kazakov FOTO: Dmitri Kotjuh

Järgnenud võistlussõitudega algas kõik uuesti. Sergei Kazakov sõnas, et just ebaõnnestunud stardi tõttu langes Selyn kuuendaks. «Ta suutis ennast siiski kolmandaks sõita ja proovis mitu korda ka eessõitjast mööduda, kuid enne said ringid otsa,» lausus ta. «Alati ootame rohkemat, kuid selle hooaja plaanid siiski täituvad. Eesmärk on ju ennast esikolmikusse sõita ja püsivalt sinna jääda.»

Juulist septembrini sõidab Selyn ringrada Leedus, Eestis, Soomes ja finaali jälle Eestis.

Supermotohooaeg algab alles juuli teises pooles, kusjuures avaetapp sõidetakse Aravete kardirajal. Augustis tulevad osavõistlused Põltsamaal ja Raplas.