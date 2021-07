Järvamaa vanim elanik tuleb Paide linnast

Lidia on ühtslasi kogu Järvamaa vanim elanik ning sünnipäeva puhul käisid teda õnnitlemas Paide linnapea Priit Värk ja sotsiaalosakonna juhataja Eimar Veldre. Mehed said teada nii mõnegi pika ea saladuse, kuid lühidalt ütles Lidia, et elust peab oskama ikka rõõmu tunda.