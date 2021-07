Konkreetseid sotsiaalmajanduslikke tunnuseid, millega ühe või teise otsuse teinud inimesi iseloomustada, on pigem vähe. Mõnevõrra tõusevad lahkujate seas siiski esile keskealised madalama sissetuleku ja haridustasemega inimesed, kes on kogunud piisavalt kaua, mille tulemusena on neil II sambas keskmisest veidi enam raha. Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja rääkis uuringu esitlusel, et keskiga on just see aeg, kus inimesed peaksid sissetuleku dünaamikat arvestades võrreldes varasemaga rohkem pensionieaks kogumisele panustama. „Inimesed on loomult kärsitud ja seetõttu ei ole pikaajaliselt kasulikud otsused alati lühiajaliselt eelistatud,“ sõnas Oja. „Teame ju küll, et mõistlik on tulevikuks raha koguda, vähem rasvast toitu süüa või rohkem trenni teha, aga täna tahaks ikka teha seda, mis kohe rohkem kasu kaasa toob. Just sellepärast on vaja kohustuslikke kogumissüsteeme, mis inimeste tänast heaolu tegelikult vähe mõjutavad.“