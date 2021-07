Praegu veel pole endine kauplusehoone väljast oluliselt muutunud, kui uus katuseplekk välja arvata. Küll on peaaegu tundmatuseni muutunud hoone sisemus. Kui varem olid seal madalad laed ja enamjaolt valgeks värvitud kipsplaadiga üle löödud seinad, siis nüüd jääb mulje, justkui oleks maja turjalt heitnud raske koorma. Laed on kohati üle poole meetri kõrgemad ja kipsplaadi alt on välja puhastatud ligi paarisaja aasta vanused trafarettmaalingud, valatud uued põrandad ja ruumid on oluliselt avaramad.