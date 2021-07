Kurva elusaatusega koer ootab ikka veel hoolivat peret

Erko Elmiku meelest on Penny üks sõbralikemaid ja leebemaid koeri, keda ta eales kohanud on. FOTO: Erakogu

Penny on üks äraütlemata tore ja tubli emane krants, keda saatus pole hellitanud. Ta on suurema osa oma elust, mida jagub viide aastakäiku, elanud kortermaja juures ketis ja leidnud peavarju kipakast kuudist. Süüa, sügamist ja hellust on ta saanud üksnes heade inimeste armust.