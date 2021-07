Alates ajast, kui metodistid Paides Pärnu 61 asuva telliskivihoone oma valdusse said, on kogudus seal tegutsenud ja hoonet heaperemehelikult hooldanud. Jumalateenistused on kirikus igal pühapäeval kell 13. Teenistusi viivad läbi kas pastor Kristina Lepik või pastor Eivin Toodo.