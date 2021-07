„Osavõtjaid on 1180 sportlast, neist 600 meest ja 580 naist. Nädala lõpuks võib Kadrioru staadionil puruneda nii mõnigi senine rekord, sest osavõtjate hulgas näeme maailma tipptegijaid,“ ütles suurvõistluse peakorraldaja, Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.

„Oleme väga tänulikud ja rahul, et Eesti ja Tallinn seda üritust võõrustavad. Kui me poleks seda võistlust saanud teha siin, oleks me pidanud selle ära jätma. See näitab, kui oluline Tallinnas toimuv võistlus meile on,“ ütles Euroopa Kergejõustikuliidu delegaat Karin Grute Movin.

Teigamägi lisas, et Tallinnas toimuv U23 EM on suurim Euroopa kergejõustiku võistlus sel suvel ning peakorraldaja Eesti Kergejõustikuliidu jaoks on tegemist ajaloo suurimate võistlustega. „Seda kuni järgmise nädalani, kui siinsamas Kadrioru staadionil algab kergejõustiku U20 EM.“

Mõlemad spordijuhid soovivad algavateks võistlusteks sportlastele palju edu ja tänavad kõiki 500 inimest, kes korraldajate, tehnilise meeskonna, tele- ja videoülekande tiimis või vabatahtlikena suursündmuse õnnestumisele kaasa aitavad.